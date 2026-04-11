Milan – Udinese 0-2, Runjaic:” abbiamo giocato una partita fantastica”

Al terine del match dopo la bella vittoria 3-0 Milna 3-0 contro l’Udinese , ai microfoni Dazn Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese.

“Non esiste una partitata pefetta grande energia in campo espressa dai ragazzi. Ci vuole anche un pò di fortuna e non sono convinto che il Milan si aspettasse l’Udinese di oggi”

“Con almeno due punti in più potevamo fare meglio della scorsa stagione. Siamo in un buon momento fisico, dispiace per l’infoetunio di Davis”

“Zaniolo ha giocato una fatnastica partita, ha giocato bene anche nella fase difensiva . E’ stata una partrita importante sotto l’apetto mentale , per questo motivo è stato sostituito”.