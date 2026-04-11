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Milan-Udinese 0-3: i friulani dominano a San Siro, rossoneri in crisi nera
Milan – Udinese 0-2, Runjaic:” abbiamo giocato una partita fantastica”
Milan , Allegri:"il calcio è bello ma anche brutto"

Milan – Udinese 0-2, Runjaic:” abbiamo giocato una partita fantastica”

Aprile 11, 2026
scritto daRedazione

Al terine del match dopo la bella vittoria 3-0 Milna 3-0 contro l’Udinese , ai microfoni Dazn Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese.

“Non esiste una partitata pefetta grande energia in campo espressa dai ragazzi. Ci vuole anche un pò di fortuna e non sono convinto che il Milan si aspettasse l’Udinese di oggi”

“Con almeno due punti in più potevamo fare meglio della scorsa stagione. Siamo in un buon momento fisico, dispiace per l’infoetunio di Davis”

“Zaniolo ha giocato una fatnastica partita, ha giocato bene anche nella fase difensiva . E’ stata una partrita importante sotto l’apetto mentale , per questo motivo è stato sostituito”.

Aprile 11, 2026
scritto daRedazione
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