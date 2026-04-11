Cagliari – Cremoense 1-0 , decide S. Esposito

Vittoria dal sapore salvezza quella con quistatadal cagiai 1-0 contro la Crmonese nella sfida salvezza alla Unipol Domus.
Il primo tempo le due squadre si affrontano senza rischiare , lamposta in palio è altissima. Il matchj si sblocca nella rirpesa con il gl di sebastiano Esposito al 63′ , su cilpo di testa cross di Palestra. Giampaolo le prova tutte per recuperare il risultato ma, la squadra allenata da Pisacane controlla senza particolari affanni. Nel finale dopo 110 giorno si è rivisto in campo Belotti.
Con questa vitoria , i sardi si portano apiù 6 suylla quart’ultima , mentre la Creoense rimane ancora insabbiata in zona retrocessione.
IL TABELLINO DI CAGLIARI-CREMONESE
Cagliari-Cremonese 1-0
Cagliari (4-2-3-1): Caprile 6.5; Palestra 6.5, Mina 6.5, Rodriguez 6 (dal 43’ st Dossena sv), Obert 6; Mazzitelli 6 (dal 31’ pt Adopo 6), Gaetano 6; Esposito 7 (dal 43’ st Belotti sv), Deiola 5.5, Folorunsho 5 (dal 16’ st Ze Pedro 7); Borrelli 5,5 (dal 16’ st Mendy 6). All. Pisacane. A disp. Ciocci, Sherri, Zappa, Albarracin, Liteta, Raterink, Trepy, Sulemana, Kilicsoy.
Cremonese (4-4-2): Audero 6; Terracciano 5 (dal 28’ st Barbieri 6), Baschirotto 5.5, Luperto 6, Pezzella 6; Floriani Mussolini 5.5 (dal 23’ st Sanabria 5.5), Bondo 6 (dal 33’ st Djuric sv), Grassi 6, Vandeputte 5.5 (dal 23’ st Payero 6); Bonazzoli 5.5, Okereke 6 (dal 33’ st Zerbin sv). All. Giampaolo. A disp. Nava, Silvestri, Bianchetti, Ceccherini, Tessadri, Folino, Faye.
Arbitro: Doveri.
Marcatori: 63’ Esposito (Ca).
Ammoniti: Adopo (Ca); Terracciano (Cr)