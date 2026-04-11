Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Europa Legaue: Bologna – Aston Villa 1-3 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Ranieri attacca Gasperini: “Prima di lui tre allenatori hanno rifiutato la Roma. Sul mercato era d’accordo”
Roma -Pisa 3-0: giallorossi dominanti con un super Malen
Roma, Gasperini ritrova sorriso e punti: “Vittoria pesante, ora continuità”

Roma -Pisa 3-0: giallorossi dominanti con un super Malen

Aprile 11, 2026
scritto daRedazione

La AS Roma fa valere il fattore Olimpico e supera il Pisa con un netto 3-0, (tutte firmate da Malen) ,nella sfida valida per la 32ª giornata di Serie A.

L’avvio è tutto di marca giallorossa: pressing alto, possesso palla e continui inserimenti mettono subito in difficoltà la difesa toscana. Il vantaggio arriva subito con Malen l’ex Aston Villa al 3′, anticipando Caracciolo sul filtrante di N’Dicka e siglando l’1-0. Il Pisa reagisce con Moreo , Sviar si deve allungare in tuffo per evitare il pareggio.

Prima del riposo Pellegrini centra il palo e, al 43′, ancora Malen fa centero sull’assist di Rensch. Si va al riposo con la Roma in vantaggio 2-0.

Nella ripresa la Roma chiude definitivamente i conti , al 52′ ancora con Malen per il 3-0. I giallorossi paghi del risultato non affondano e controllano il match , rischiando solo diu subire gol conb Dourosinmin. Al termine del match la Roma sorride e sale a quota 57 punti e mette pressione sia al Como (58) che alla Juventus (57), nella corsa-Champions.

IL TABELLINO
ROMA-PISA 3-0
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik (33′ st Angeliño), Cristante, Pisilli, Rensch (40′ st Venturino); Soulé (20′ st El Aynaoui), Pellegrini (1′ st El Shaarawy); Malen (33′ st Vaz). A disposizione: De Marzi, Gollini, Tsimikas, Ziolkowski, Seck, Mirra, Zaragoza. All. Gasperini.
PISA (3-4-2-1) – Semper; Calabresi (39′ st Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Touré (10′ st Piccinini), Højholt (10′ st Akinsanmiro), Aebischer, Angori; Leris, Tramoni (29′ st Loyola); Moreo (29′ st Durosinmi). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Meister, Cuadrado, Isak Vural, Stengs, Raul Albiol, Stojilkovic. All. Hiljemark.
Arbitro: Feliciani.
Marcatori: 3′, 43′ e 7′ st Malen (R).
Ammoniti: Touré (P), Celik (R).

Aprile 11, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Ranieri attacca Gasperini: “Prima di lui tre allenatori hanno rifiutato la Roma. Sul mercato era d’accordo”

Aprile 10, 2026
Articolo successivo

Roma, Gasperini ritrova sorriso e punti: “Vittoria pesante, ora continuità”

Aprile 11, 2026

Recommended for You

Ranieri attacca Gasperini: “Prima di lui tre allenatori hanno rifiutato la Roma. Sul mercato era d’accordo”

Napoli , Antonio Conte , quale furuto, su quale panchina?

Milan , Allegri:”dopo Napoli abbiamo vissuto due giorni difficili”

Monte-Carlo 2026: Sinner sfida Zverev in semifinale, battuto Auger-Aliassime 6-3 6-4