Roma -Pisa 3-0: giallorossi dominanti con un super Malen

La AS Roma fa valere il fattore Olimpico e supera il Pisa con un netto 3-0, (tutte firmate da Malen) ,nella sfida valida per la 32ª giornata di Serie A.

L’avvio è tutto di marca giallorossa: pressing alto, possesso palla e continui inserimenti mettono subito in difficoltà la difesa toscana. Il vantaggio arriva subito con Malen l’ex Aston Villa al 3′, anticipando Caracciolo sul filtrante di N’Dicka e siglando l’1-0. Il Pisa reagisce con Moreo , Sviar si deve allungare in tuffo per evitare il pareggio.

Prima del riposo Pellegrini centra il palo e, al 43′, ancora Malen fa centero sull’assist di Rensch. Si va al riposo con la Roma in vantaggio 2-0.

Nella ripresa la Roma chiude definitivamente i conti , al 52′ ancora con Malen per il 3-0. I giallorossi paghi del risultato non affondano e controllano il match , rischiando solo diu subire gol conb Dourosinmin. Al termine del match la Roma sorride e sale a quota 57 punti e mette pressione sia al Como (58) che alla Juventus (57), nella corsa-Champions.

IL TABELLINO

ROMA-PISA 3-0

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik (33′ st Angeliño), Cristante, Pisilli, Rensch (40′ st Venturino); Soulé (20′ st El Aynaoui), Pellegrini (1′ st El Shaarawy); Malen (33′ st Vaz). A disposizione: De Marzi, Gollini, Tsimikas, Ziolkowski, Seck, Mirra, Zaragoza. All. Gasperini.

PISA (3-4-2-1) – Semper; Calabresi (39′ st Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Touré (10′ st Piccinini), Højholt (10′ st Akinsanmiro), Aebischer, Angori; Leris, Tramoni (29′ st Loyola); Moreo (29′ st Durosinmi). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Meister, Cuadrado, Isak Vural, Stengs, Raul Albiol, Stojilkovic. All. Hiljemark.

Arbitro: Feliciani.

Marcatori: 3′, 43′ e 7′ st Malen (R).

Ammoniti: Touré (P), Celik (R).