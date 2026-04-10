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Ranieri attacca Gasperini: “Prima di lui tre allenatori hanno rifiutato la Roma. Sul mercato era d’accordo”

Aprile 10, 2026
scritto daRedazione

ROMA 10 aprile 2026 — Nuove tensioni nell’ambiente della Roma dopo le dichiarazioni di Claudio Ranieri, che interviene con toni duri sul recente passato tecnico del club e sul rapporto con Gian Piero Gasperini.

Nel suo intervento, Ranieri ha ricostruito alcuni passaggi chiave della scelta dell’allenatore giallorosso, sottolineando come la Roma avrebbe incontrato difficoltà prima di arrivare all’attuale guida tecnica. “Tre allenatori prima di lui hanno rifiutato la panchina”, è il passaggio più forte attribuito alle sue parole, che accende il dibattito sull’origine della nomina.

Ma il punto più delicato riguarda il mercato. Ranieri ha infatti respinto l’idea di incomprensioni con Gasperini sulle strategie di rafforzamento della squadra, affermando che le operazioni erano state condivise: il tecnico, secondo questa versione, sarebbe stato coinvolto e d’accordo sugli acquisti effettuati.

Parole che riaprono una discussione già latente all’interno dell’ambiente romanista, dove la gestione delle scelte tecniche e dirigenziali continua a essere tema sensibile. Il rapporto tra le parti, almeno pubblicamente, è stato finora definito senza frizioni, ma le ultime dichiarazioni aggiungono nuove sfumature a un equilibrio tutt’altro che stabile.

In casa Roma, intanto, si cerca di riportare l’attenzione sul campo e sulla corsa europea, ma le parole di Ranieri rischiano di alimentare un nuovo fronte di discussione nelle prossime settimane.

Aprile 10, 2026
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