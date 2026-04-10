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Spalletti - Juventus , arriva il rinnovo
Milan , Allegri:”dopo Napoli abbiamo vissuto due giorni difficili”
Sergio Baldini Nuovo Commissario Tecnico ad Interim della Nazionale Italiana di Calcio

Milan , Allegri:”dopo Napoli abbiamo vissuto due giorni difficili”

Aprile 10, 2026
scritto daRedazione

Se ci facciamo travolgerà dall’emotività può succedere un disastro“.

Il tecnico del Milna alla vigilia della sfida contro l’Udinese.

Forse siamo stati troppo bravi prima per essere così vicini all’Inter. Non dobbiamo farci travolgere dall’emotività: non può essere una partita a destabilizzare un’intera annata”. Alla vigilia della gara con l’Udinese (si gioca sabato alle ore 18) Max Allegri predica calma. Niente ansie e massima unione: il Milan deve assolutamente arrivare in Champions e non sono ammessi passi falsi.

Aprile 10, 2026
scritto daRedazione
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