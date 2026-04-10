Atp Montecarl , Vacherot si esalta e batte De Minaur. Il monegasco vola in semifinale contro Alcaraz

Serata destinata a restare nella storia del tennis monegasco al Monte-Carlo Masters. Valentin Vacherot firma l’impresa più importante della sua carriera e supera il numero 6 del seeding Alex de Minaur con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, conquistando l’accesso alla semifinale.

Davanti al pubblico di casa, il tennista del Principato gioca una partita di grande coraggio e lucidità. Parte forte nel primo set, spinto dall’entusiasmo degli spalti, e riesce subito a mettere in difficoltà l’australiano con ritmo alto e scelte aggressive. De Minaur, però, reagisce da giocatore esperto: alza la qualità degli scambi, sfrutta la sua solidità da fondo campo e ristabilisce l’equilibrio nel secondo set.

Il match si decide così al terzo parziale, dove Vacherot mostra la versione più matura della sua prestazione. Nonostante la pressione e il valore dell’avversario, il monegasco resta lucido nei momenti chiave, trova il break decisivo e poi gestisce con grande attenzione il vantaggio fino alla chiusura.

Per De Minaur si tratta di una battuta d’arresto pesante, soprattutto per come è arrivata: l’australiano aveva rimesso in piedi la partita, ma ha pagato qualche passaggio a vuoto nei game decisivi del set finale. Per Vacherot, invece, è una vittoria che vale molto più del risultato: è la consacrazione in uno dei palcoscenici più prestigiosi del circuito.

Con questo successo, il monegasco continua un torneo straordinario e si guadagna un posto tra i migliori quattro del Masters 1000 di Montecarlo, alimentando il sogno di un risultato storico davanti al proprio pubblico. Domani la sfida con Carlos Alcaraz.