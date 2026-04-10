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Italia dominante in Billie Jean King Cup: Cocciaretto e Paolini trascinano le azzurre sul 2-0 contro il Giappone

Italia dominante in Billie Jean King Cup: Cocciaretto e Paolini trascinano le azzurre sul 2-0 contro il Giappone

Aprile 10, 2026
scritto daRedazione

L’Italia parte con il piede giusto nella sfida contro il Giappone nella Billie Jean King Cup, grazie a due prestazioni solide e convincenti che portano la selezione azzurra avanti 2-0 nel confronto.

Nel primo singolare, Elisabetta Cocciaretto ha imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, mostrando aggressività da fondo campo e grande solidità nei momenti decisivi. Una vittoria costruita con ordine e lucidità, che ha subito indirizzato la sfida a favore dell’Italia.

A seguire, è stata la volta di Jasmine Paolini, che ha confermato l’ottimo stato di forma con una prestazione convincente. L’azzurra ha gestito il match con maturità, mantenendo alta l’intensità e chiudendo senza particolari difficoltà, regalando all’Italia il punto del 2-0 complessivo.

Con questo risultato, la squadra italiana si avvicina in maniera significativa alla vittoria del tie, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Le due vittorie nei singolari confermano la profondità e la qualità del gruppo azzurro, sempre più competitivo nelle competizioni internazionali a squadre.

Aprile 10, 2026
scritto daRedazione
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