Roma, Gasperini ritrova sorriso e punti: “Vittoria pesante, ora continuità”

ROMA — La Roma torna a correre e lo fa con autorità. Il 3-0 rifilato al Pisa con tripletta di Malen e rilancia le ambizioni europee dei giallorossi e restituisce serenità all’ambiente dopo lo stop contro l’Inter. Al termine del match, Gian Piero Gasperini analizza con lucidità una vittoria tanto netta quanto significativa.

“È un successo importante, soprattutto per la classifica”, ha dichiarato il tecnico, sottolineando la risposta immediata della squadra dopo la battuta d’arresto precedente. Una prestazione convincente, costruita su intensità e attenzione, che consente alla Roma di restare agganciata alla corsa per un posto in Champions League.

Gasperini non nasconde l’importanza del momento: il campionato entra nella fase decisiva e ogni dettaglio può fare la differenza. “Mancano poche partite, servirà continuità”, ha spiegato, lasciando intendere come la lotta per l’Europa sia ancora apertissima. Uno sguardo, inevitabile, anche ai risultati delle dirette concorrenti.

Nel post-partita non poteva mancare un riferimento al rapporto con Claudio Ranieri, finito al centro dell’attenzione negli ultimi giorni. Gasperini ha però smorzato ogni polemica: “Non c’è alcun problema, ci vedremo nei prossimi giorni”. Parole concilianti, che non cancellano del tutto qualche divergenza emersa sul mercato, ma che riportano il focus sul campo.

La Roma, intanto, si gode una vittoria larga e convincente. Un segnale chiaro al campionato: i giallorossi ci sono, e intendono giocarsi tutto fino all’ultima giornata.