Milan. Ricci:”una serata da dimenticare”

“Una partita non facile da analizzare , per noi era una partita importantedopo Napoli. Sicuramente in fase di possesso c’è stata troppa frensia con troppe ripatrtenze dell’Udinese. Una serata da dimenticare”. E’ un perido di difficltà , solo con il lavooro possiamo superarlo”. Così Samule Ricci al terine del match che ha visto la sconfitta del Milna 3-0, ai microfoni Dazn.

“E’ un momento di ficcicoltà all’interno di una stagione, oggi meno ordine in campo , un risultato che non ci voeva , dispiace per noi e per tutti i tifosi”

“A parte il sistena di gioco , bisogna vedere cone stai in campo , oggi eravamo in partita , in altri momenti no. Petvano riaprire la partita , Okoye è stato bravo”.