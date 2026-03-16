Il 21 Marzo alla Biblioteca dello Sport Gianni Mura la Muratona. Un pomeriggio di incontri sullo Sport

TRA GLI OSPITI: GIUSEPPE SMORTO, PIER PAOLO CASARIN, LORIS CARUSO, DARWIN PASTORIN, GIOVANNA SOLIMANDO E ALESSANDRA DE STEFANO

Comunicato stampa

Milano, 16 marzo 2026 – Un pomeriggio per ricordare Gianni Mura attraverso le parole, i libri e le storie che hanno segnato il giornalismo sportivo italiano. Il 21 marzo la Biblioteca dello Sport Gianni Mura, nel quartiere Isola di Milano (via Confalonieri 3), ospita la MuraTona, una maratona di letture e incontri dedicata al giornalista e al suo modo unico di raccontare lo sport, intrecciandolo con la cultura e la società.

L’iniziativa in programma dalle 15 alle 17 vedrà la partecipazione degli studenti del liceo classico Carducci di Milano insieme a Beppe Smorto, Gino Cervi, Claudio Sanfilippo, Sergio Meda, Federico Vergari, Giovanna Solimando, Roberto Beccantini e Luigi Guelpa, con contributi di Alessandra De Stefano e Darwin Pastorin. Nel corso dell’incontro sarà presentato anche il libro I quattro Gianni di Beppe Smorto (Edizioni Minerva), che racconta una stagione importante del giornalismo sportivo italiano attraverso quattro protagonisti: Gianni Brera, Gianni Mura, Gianni Clerici e Gianni Minà.

Dalle 17 il pomeriggio prosegue con la presentazione del libro “Un calcio al potere. Gioco e lotta sociale” di Gabriel Kuhn (elèuthera ) con gli interventi di Pier Paolo Casarin e Loris Caruso. Il volume riflette sulle contraddizioni del calcio contemporaneo e sul suo rapporto con la politica e la società, tra industria globale e dimensione popolare del gioco.

La Biblioteca dello Sport Gianni Mura, ideata da Paolo Maggioni e realizzata dall’Associazione Altropallone, che da quasi trent’anni lavora per promuovere lo sport come strumento di inclusione, crescita sociale e dialogo tra culture diverse, è il primo spazio a Milano interamente dedicato alla cultura e alla letteratura sportiva. Un luogo nato con l’obiettivo di raccontare lo sport non solo attraverso risultati e cronache, ma come parte della vita culturale e sociale della città.