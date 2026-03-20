Wordl Friends alla Maratona di Roma correre per cambiare la vita a migliaia di donne

Acea Run Rome The Marathon – Staffetta solidale Run4Rome

World Friends al Volontari Fun Village – Circo Massimo (stand n. 66)

Roma, 22 mar 2026 – Colorare di arancione le strade della Capitale e trasformare ogni chilometro in un gesto concreto di solidarietà. È con questo spirito che World Friends partecipa alla Acea Run Rome The Marathon 2026, portando in campo non solo runner, ma una comunità di persone unite da un obiettivo condiviso: difendere il diritto alla salute e costruire opportunità per chi oggi ne è escluso.

Dal 19 al 22 marzo, l’organizzazione sarà presente al Circo Massimo all’interno del Volontari Fun Village – stand numero 66 – uno spazio in cui lo sport incontra il sociale e dove oltre 100 realtà del terzo settore si raccontano al pubblico. Non solo un punto informativo, ma un luogo di incontro, testimonianze e partecipazione, aperto a cittadini, famiglie e runner.

Dopo anni di partecipazione alla maratona di Milano, World Friends porta nella Capitale un messaggio rinnovato, mettendo al centro l’inclusione femminile. Una scelta che riflette un’urgenza concreta e una visione precisa: quando una donna acquisisce autonomia, cambia il destino di un’intera comunità.

La staffetta solidale: correre insieme per una causa comune

Il cuore della partecipazione è però in strada. Domenica 22 marzo, i runner solidali World Friends prenderanno parte alla staffetta Run4Rome, una corsa di 42,195 chilometri suddivisa in quattro frazioni, che permette a chiunque di correre insieme ad altri per una causa comune. Ogni squadra, ogni passaggio di testimone, diventa simbolo di un impegno collettivo: nessuno corre da solo, perché ogni chilometro è condiviso con chi, dall’altra parte del mondo, aspetta un’opportunità.

La partecipazione alla maratona non si esaurisce nella corsa. Ogni runner diventa ambasciatore di un progetto, coinvolgendo amici, familiari e colleghi in una raccolta fondi che si traduce in azioni tangibili: accesso alle cure, percorsi educativi, opportunità di lavoro. Un impegno che cresce passo dopo passo e che trasforma la fatica in possibilità reali.

Sostenere le donne di Nairobi

Correre con World Friends significa dare voce alle donne delle baraccopoli di Nairobi, dove povertà, violenza e insicurezza fanno parte della quotidianità. Significa sostenere i Women’s Community Health Groups, spazi sicuri in cui donne vulnerabili – madri sole, sopravvissute a violenza, giovani ragazze, persone con disabilità – possono ricostruire la propria vita. Qui ricevono assistenza sanitaria, supporto psicologico, formazione e strumenti concreti per conquistare autonomia e indipendenza.

World Friends, 25 anni di impegno

Da oltre 25 anni, World Friends lavora accanto alle comunità più vulnerabili per garantire diritti fondamentali, a partire dal diritto alla salute.

In Kenya, nelle baraccopoli di Nairobi e nelle aree più fragili del Paese, ogni giorno costruisce percorsi di cura, formazione e sviluppo insieme alle persone, valorizzando il ruolo delle comunità locali e promuovendo autonomia e dignità. In Italia, l’impegno si traduce in servizi socio-sanitari rivolti a chi vive in condizioni di marginalità, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Un lavoro quotidiano,