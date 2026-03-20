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IFL 2026 – Frogs Legnano in trasferta per la seconda partita di campionato
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IFL 2026 – Frogs Legnano in trasferta per la seconda partita di campionato

Marzo 20, 2026
scritto daRedazione

DOPO LA VITTORIA CONTRO BOLOGNA AFFRONTANO A ROMA I MARINES LAZIO

Legnano, 20 marzo 2026 – I FROGS Legnano tornano in campo domenica 22 marzo nella Week 4 della Italian Football League (IFL), in trasferta a Roma contro i Lazio Marines.

Dopo l’esordio vincente della scorsa domenica al Mari di Legnano contro Warriors Bologna, i neroargento affrontano la prima trasferta della stagione contro il team laziale, reduci da due sconfitte contro Panthers Parma e Aquile Ferrara.

Kick off alle ore 15:00 presso il Centro Sportivo Dabliu Eur (Viale Egeo 98, Roma), e sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube IFL live.

“Veniamo da una buona prestazione all’esordio, ma sappiamo che ogni partita fa storia a sé”, commenta il presidente dei FROGS Legnano, Ettore Guarneri. “Nessun avversario è da sottovalutare, in particolare in trasferta, e sarà fondamentale mantenere concentrazione e intensità, migliorare quegli aspetti che abbiamo visto non funzionare ancora alla perfezione, e dare continuità a questo inizio di stagione”.

Marzo 20, 2026
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