L’talia sfiorà la finale del World Baseball Classic: il Venezuela vince 4-2

Miami, 17 marzo 2026 –Si ferma in semifinale il sogno azzurro.Una prestazione storica quella dell’Italia nel World Baseball Classic 2026, che però si è conclusa con una sconfitta nella semifinale contro il Venezuela. Nonostante un avvio brillante e il vantaggio iniziale di 2-0, gli azzurri hanno dovuto arrendersi al ritorno degli avversari, che hanno ribaltato il risultato fino al 4-2 finale.

La partita si è disputata nel caldo pubblico di Miami, con migliaia di tifosi accorsi a sostenere le rispettive squadre. L’Italia ha iniziato la sfida con grande intensità, dominando le prime fasi grazie a una combinazione di lanci precisi e valide decisive. Il vantaggio iniziale di 2-0 ha fatto sognare il pubblico e gli stessi giocatori, che hanno lottato con determinazione su ogni palla.

Tuttavia, il Venezuela ha mostrato grande carattere e resilienza. Con una serie di valide chiave e un fuoricampo decisivo, la squadra sudamericana ha ribaltato il punteggio, portandosi in vantaggio e consolidando il risultato fino al termine della partita. Nonostante il tentativo finale degli azzurri di rientrare in partita, il punteggio si è fermato sul 4-2 a favore del Venezuela.

Per l’Italia si tratta di un traguardo storico: mai prima d’ora la nazionale azzurra aveva raggiunto la semifinale del World Baseball Classic. La squadra ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli internazionali, guadagnandosi il rispetto di tifosi e avversari. Il percorso italiano nel torneo è stato caratterizzato da grandi prestazioni contro avversari di alto calibro, culminando in una semifinale che rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati di baseball in Italia.

Il Venezuela, invece, raggiunge per la prima volta nella sua storia la finale del torneo e affronterà gli Stati Uniti, promettendo una sfida spettacolare per il titolo mondiale.

Nonostante la sconfitta, la nazionale italiana ha ricevuto elogi per la prestazione corale e la determinazione mostrata. Giocatori e allenatori hanno sottolineato come questa esperienza rappresenti un punto di partenza per il futuro del baseball italiano, con la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli.

Il Venezuela, dal canto suo, festeggia la vittoria e si prepara per affrontare gli USA nella finale, forte della rimonta e della solidità dimostrata in semifinale.