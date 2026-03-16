Fottball Americano , IFL 2026: I Frogs Legnano esordiscono con una vittoria sui Warriors Bologna

ANNUNCIATO IL PRIMO NOME NELLA HALL OF FAME: È ROBERTO PEZZOTTA

Legnano, 16 marzo 2026 – È iniziata con una vittoria netta, allo Stadio Giovanni Mari di Legnano la stagione 2026 dei FROGS Legnano nella Italian Football League (IFL), la massima divisione del football americano in Italia. Davanti al pubblico di casa, sugli spalti dello storico campo legnanese teatro di tante vittorie neroargento, i FROGS hanno battuto 49-14 Warriors Bologna nella prima partita di campionato.

Legnano parte subito aggressiva, segnando a breve distanza nel primo quarto due touchdown su passaggio del Quarterback americano Josh Taylor (#0), il primo per il connazionale Luke Caliendo (#19) e il secondo per Matteo Mozzanica (#88), in entrambi i casi con extra point di Carlo Tenerini (#77). Non conclude l’attacco Warriors, fermato ancora dalla difesa neroargento, e nel successivo drive in attacco i FROGS tentano un field goal, non riuscito. Nel secondo quarto Bologna prova a reagire e segna il primo touchdown. Il kick off successivo viene ritornato dritto in meta da Saad Ali (#1), per quasi cento yard sfruttando ottimamente i blocchi dei compagni. Ancora buona la conversione di Tenerini. Un intercetto ad opera di Simone Perego (#90) vanifica subito dopo l’attacco Warriors e porta i FROGS di nuovo in endzone con una corsa del QB Taylor. Il secondo quarto si chiude con il secondo touchdown di Bologna, completato da una conversione da due punti. 28 – 14 per Legnano il punteggio all’intervallo.

Il terzo quarto vede un altro tentativo di field goal dei FROGS non andato a buon fine, seguito da un altro touchdown di Mozzanica su pass di Taylor. Nell’ultimo quarto Legnano va di nuovo a segno prima con una corsa di Alessandro Brovelli (#32) e poi con una ricezione di Matteo Rai (#87) su passaggio del QB Alessandro Zerbo (#4). In entrambi i casi la conversione di Tenerini è buona, e mette fine alla partita con la vittoria FROGS 49-14.

«È stata un’ottima vittoria e sono molto contento per i ragazzi: hanno giocato con grande intensità e non hanno mai mollato” – commenta Cody Kent, Head Coach FROGS Legnano. “L’attacco ha alternato ottime cose ad altre meno precise: sarebbe stato ideale avere una prestazione più pulita. Eccellenti i due turnover forzati dalla difesa. Dobbiamo invece migliorare nel contenere quarterback capaci di correre e lanciare. Sono molto soddisfatto anche del touchdown sul ritorno di kickoff. Abbiamo da sistemare lo snap sui field goal, dove abbiamo commesso due errori. Nel complesso è stata una prestazione solida, ma abbiamo ancora molte cose su cui lavorare».

La partita ha rappresentato anche un momento particolarmente significativo per il team neroargento, per l’annuncio dell’istituzione della Hall of Fame, l’iniziativa con cui la società celebra i giocatori e i dirigenti che hanno contribuito a costruirne la storia e l’identità. Il primo ingresso nell’albo d’oro dei FROGS Legnano è Roberto Pezzotta, storico giocatore e allenatore neroargento, prematuramente scomparso nel 2023. Pezzotta fu uno dei protagonisti delle prime stagioni dei FROGS negli anni pionieristici del football americano in Italia nel ruolo di defensive tackle, contribuendo alla crescita della squadra in un periodo in cui questo sport stava muovendo qui i primi passi. Pezzotta è stato successivamente un coach molto stimato e amato, che resta ancora oggi un punto di riferimento per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e giocare o essere allenato da lui, impersonando i valori di impegno, spirito di squadra e appartenenza che hanno sempre contraddistinto la famiglia neroargento.

“Sono particolarmente felice di avere inaugurato la Hall of Fame, e poter onorare atleti e dirigenti che hanno lasciato il segno non solo sul campo, ma anche nello spirito, nei valori e nell’identità dei FROGS” – commenta Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano – “e ancora di più che il primo nome a farne parte sia quello di Pezzotta. Roberto non è stato solo un giocatore, mio compagno di squadra, e un coach che ha tanto contribuito a costruire ciò che i FROGS Legnano sono oggi. È stato per me anche un amico, oltre che parte della mia famiglia: una persona a cui ero profondamente legato. Il suo spirito, la sua passione e il suo senso di appartenenza alla famiglia neroargento restano un esempio per tutti noi e perciò lo ricordiamo con gratitudine e con grande affetto”.

Il prossimo appuntamento per i FROGS è in trasferta a Roma, a casa dei Marines Lazio, domenica 22 marzo, per poi tornare a giocare al Mari di Legnano domenica 12 aprile, dopo una bye week e la pausa pasquale.