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E’ morto Chuck Norris , attore – campione di arti marziali

Marzo 20, 2026
scritto daRedazione

È morto oggi Carlos Ray “Chuck” Norris, l’attore e artista marziale diventato un’icona globale per i suoi ruoli nei film d’azione e nella serie televisiva Walker, Texas Ranger. Aveva 86 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia, che ha reso noto che Norris si è spento a Hawaii, circondato dai suoi cari, dopo un ricovero per emergenza medica.

Nato il 10 marzo 1940 a Ryan, Oklahoma, USA, Norris ha iniziato la sua carriera come artista marziale prima di approdare al cinema. Divenne famoso negli anni ’70 e ’80 grazie a film come Way of the Dragon, dove recitò al fianco di Bruce Lee, e successivamente con una lunga serie di pellicole d’azione che hanno definito il genere.

Oltre al cinema, Norris è noto per il suo impegno nelle arti marziali, come fondatore del sistema Chun Kuk Do, e per la sua immagine di uomo duro ma giusto, celebrata anche dai famosi meme virali che hanno ironizzato sulle sue “imprese impossibili”.

La serie Walker, Texas Ranger, andata in onda dal 1993 al 2001, ha consolidato la sua fama internazionale. Nei panni del ranger texano Cordell Walker, Norris ha portato sul piccolo schermo una figura di eroe determinato, etico e imbattibile, diventando un simbolo della cultura pop americana.

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