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Miami Open 2026: Sebastian Korda sorprende Carlos Alcaraz
Matteo Berrettini saluta il Miami Open 2026: vittoria e poi stop al terzo turno

Miami Open 2026: Sebastian Korda sorprende Carlos Alcaraz

Marzo 23, 2026
scritto daRedazione

Miami, 23 marzo 2026 – Colpo di scena al Miami Open: il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, è stato eliminato da Sebastian Korda in un match dagli alti e bassi, chiuso con il punteggio 6‑3, 5‑7, 6‑4.

Il giovane statunitense, non tra i favoriti del torneo, ha messo in mostra grande solidità e determinazione, sorprendendo il pubblico e gli esperti di tennis. Nonostante Alcaraz avesse dominato in gran parte del primo set, Korda è riuscito a reagire nel secondo, costringendo la sfida a un decisivo terzo set, dove ha consolidato il vantaggio fino al trionfo finale.

Questa sconfitta rappresenta una delle rare battute d’arresto per Alcaraz nella stagione, interrompendo il suo percorso verso le fasi finali del torneo. La vittoria di Korda non solo lo proietta ai quarti di finale, ma potrebbe anche influenzare la classifica ATP, aprendo nuove opportunità a rivali come Jannik Sinner nella corsa alla vetta mondiale.

Prossimi appuntamenti: Korda affronterà ora il vincente del match tra Daniil Medvedev e Taylor Fritz nei quarti di finale, mentre Alcaraz tornerà a concentrarsi sui prossimi tornei per difendere la sua leadership nel ranking ATP.

Marzo 23, 2026
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