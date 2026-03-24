Sinner domina a Miami e vola agli ottavi: ora nel mirino c’è il “Sunshine Double”

Jannik Sinner continua a brillare al Miami Open 2026 e manda un segnale chiarissimo al circuito: è uno dei principali candidati al titolo.

L’azzurro ha superato con autorità il francese Corentin Moutet, imponendosi con un netto 6-1, 6-4 in una partita mai davvero in discussione.

Fin dalle prime battute, Sinner ha mostrato una superiorità evidente, sia dal punto di vista tecnico che mentale. Il primo set è stato un monologo: ritmo altissimo, risposte profonde e una gestione impeccabile degli scambi. Moutet ha provato a variare, ma senza riuscire a scalfire la solidità dell’italiano.

Nel secondo parziale il francese ha tentato una reazione, alzando il livello e cercando di allungare gli scambi. Tuttavia, nei momenti decisivi è stato ancora Sinner a fare la differenza, dimostrando una maturità ormai da top player consolidato. Il break decisivo è arrivato nel momento chiave, chiudendo di fatto la partita.

Con questa vittoria, Sinner raggiunge gli ottavi di finale e soprattutto consolida un dato impressionante: una lunga striscia di set vinti consecutivamente nei Masters 1000, simbolo di una continuità ad altissimo livello.

La condizione fisica appare eccellente, così come la fiducia nei propri mezzi. Dopo il trionfo a Indian Wells, l’obiettivo è ora completare il cosiddetto “Sunshine Double”, un’impresa riuscita solo a pochi grandi nella storia del tennis.

Nel prossimo turno, Sinner affronterà il giovane americano Alex Michelsen, avversario da non sottovalutare ma sulla carta alla portata dell’azzurro. L’impressione, però, è che molto dipenderà soprattutto dal livello espresso da Sinner stesso.

Miami, ancora una volta, sembra essere terreno fertile per il talento altoatesino. E se il trend dovesse continuare, il sogno di un altro titolo importante potrebbe presto trasformarsi in realtà.