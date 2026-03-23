Italia, Gattuso chiama Cambiaghi,. Chiesa primo forfait in casa azzurra

Si avvicina il primo impegno della Nazionale di Calcio Azzurra nel primo match di qualificazione –playoff contro l’Irlanda del Nord.

Non mancano i problemi , dal gruppo dei calciatori convocati esce Federico Chgiesa che era stato convocato dal Ct Gennaro Gattuso dopo i “no” alle chiamate di fine 2025, quando l’attaccante del Liverpool non si sentiva pronto.

L’attaccante stavolta è stato visitato direttamente al centro medico di Coverciano, dove i medici hanno dato responso negativo sulle sue condizioni e lo hanno “ritenuto non disponibile per le prossime due partite.

Al posto di Chiesa, Gattuso ha scelto di convocare Nicolò Cambiaghi, l’esterno del Bologna in un ottimo momento di forma e reduce dal gol decisivo per il passaggio del turno negli ottavi di Europa League contro la Roma.

In giornata la decisione su Scamacca, Bastoni e Mancini

Cla nuona lista dei convocati da Gennaro Gattuso

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).