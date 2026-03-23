Mondiali 2026, spareggi decisivi: non solo Italia -Irlanda del Nord

Marzo sarà il mese della verità per diverse nazionali europee ancora in corsa per un posto ai Mondiali 2026. I playoff UEFA, in programma il 26 e il 31 marzo, assegneranno gli ultimi pass disponibili attraverso un formato secco e senza appello: semifinali e finali in gara unica.
Tra le protagoniste c’è l’Italia, chiamata a riscattare le recenti delusioni nelle qualificazioni. Gli Azzurri affronteranno l’Irlanda del Nord nella semifinale del Percorso A, in una sfida che si preannuncia intensa e carica di pressione. In caso di vittoria, la nazionale italiana dovrà poi vedersela con una tra Galles e Bosnia-Erzegovina nella finale decisiva, prevista il 31 marzo.
Il tabellone dei playoff è suddiviso in quattro percorsi distinti (A, B, C e D), ciascuno dei quali mette in palio un pass per la fase finale del torneo. Nel Percorso B spiccano confronti equilibrati come Ucraina-Svezia e Polonia-Albania, mentre nel Percorso C attenzione a Turchia-Romania e Slovacchia-Kosovo. Nel Percorso D, infine, Danimarca e Repubblica Ceca partono con i favori del pronostico rispettivamente contro Macedonia del Nord e Irlanda, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.
La formula, ormai consolidata, aumenta il livello di tensione: novanta minuti (più eventuali supplementari e rigori) per decidere il destino di un’intera campagna di qualificazione. Non c’è margine per errori, e ogni episodio può risultare determinante.
Parallelamente, si giocheranno anche gli spareggi intercontinentali, che completeranno il quadro delle qualificate al Mondiale nordamericano. Ma per le nazionali europee, tutta l’attenzione è rivolta a queste sfide secche di fine marzo.
Per l’Italia e per le altre contendenti, l’obiettivo è uno solo: conquistare il pass per il torneo più prestigioso del calcio mondiale e evitare un’esclusione che avrebbe il sapore di fallimento. I playoff sono pronti a emettere i loro verdetti.
IL CALENDARIO
semifinali (26 marzo 2026)
Percorso A
- Italia – Irlanda del Nord
- Galles – Bosnia ed Erzegovina
Percorso B
- Ucraina – Svezia
- Polonia – Albania
Percorso C
- Turchia – Romania
- Slovacchia – Kosovo
Percorso D
- Danimarca – Macedonia del Nord
- Repubblica Ceca – Irlanda
Finali (31 marzo 2026)
(le vincenti delle semifinali si affrontano in gara secca)
- Percorso A: vincente Galles/Bosnia vs vincente Italia/Irlanda del Nord
- Percorso B: vincente Ucraina/Svezia vs vincente Polonia/Albania
- Percorso C: vincente Slovacchia/Kosovo vs vincente Turchia/Romania
- Percorso D: vincente Repubblica Ceca/Irlanda vs vincente Danimarca/Macedonia del Nord
Come funzionano
- 16 squadre divise in 4 percorsi
- Partite secche (niente andata/ritorno)
- Chi vince ogni percorso va al Mondiale