Amichevoli internazionali: weekend di test in vista della Coppa del Mondo 2026

Con la sosta FIFA di marzo 2026, le nazionali di tutto il mondo hanno approfittato di alcune amichevoli per testare formazioni e strategie in vista della Coppa del Mondo 2026.

Il weekend ha offerto partite combattute, gol spettacolari e spunti tattici interessanti per allenatori e tifosi.

Inghilterra 1‑1 Uruguay – Wembley spettacolare

A Londra, l’Inghilterra ha pareggiato 1‑1 contro l’Uruguay in un match intenso e ricco di emozioni. Gli inglesi hanno trovato il vantaggio all’81’ con Ben White, bravo a finalizzare un’azione da calcio piazzato. Tuttavia, il pareggio uruguaiano è arrivato nel recupero grazie a un rigore trasformato da Federico Valverde.

Spagna Serbia: 3‑0

— Una Spagna fluida, concreta e spietata: la nazionale iberica si prende la scena nell’amichevole internazionale contro la Serbia, imponendosi con un netto 3‑0 al termine di una prestazione convincente che conferma le ambizioni delle “Furie Rosse” in vista del Mondiale FIFA 2026.

Fin dai primi minuti, la Spagna ha controllato il possesso palla, muovendo il gioco con grande precisione e cercando spazi tra le linee della difesa serba. La svolta arriva nel primo tempo grazie a Mikel Oyarzabal, che firma una doppietta straordinaria: il primo gol al 16′, seguito da un altro sigillo proprio allo scadere della prima frazione.

Nella ripresa, la squadra di Luis de la Fuente non allenta la pressione. Il giovane Víctor Muñoz, al suo primo gol in nazionale maggiore, chiude i conti al 72′, coronando una partita dominata dalla qualità tecnica e dall’intensità tattica degli spagnoli.

Il successo serve non solo a migliorare il morale del gruppo, ma anche a testare nuove soluzioni in vista del Mondiale. L’allenatore ha potuto sperimentare diverse opzioni offensive e valutare alcuni elementi emergenti, confermando la profondità della rosa a disposizione.

Con questa vittoria, la Spagna manda un chiaro segnale alle contendenti: la squadra è pronta, compatta e affamata di successo, pronta a entrare nel grande palcoscenico della stagione iridata con fiducia e determinazione.

Germania 4‑3 Svizzera – Rimonta spettacolare

Al match tra Germania e Svizzera, i tedeschi hanno vinto 4‑3 dopo una partita emozionante, con continui ribaltamenti di fronte. Protagonista assoluto è stato Florian Wirtz, autore di due gol e due assist, inclusa la rete decisiva all’86’.

La Svizzera è stata spesso in vantaggio, ma non è riuscita a contenere l’offensiva tedesca, mostrando una buona organizzazione ma pagando qualche distrazione difensiva. Un test fondamentale per entrambe le squadre in vista del Mondiale, utile per valutare uomini e strategie.

Altri incontri della finestra internazionale