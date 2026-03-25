Fine di un’era ad Anfield: Salah saluta il Liverpool

Liverpool, 25 marzo 2026 – Dopo nove stagioni indimenticabili, Mohamed Salah annuncia ufficialmente il suo addio al Liverpool al termine della stagione 2025/26. Con un video messaggio rivolto ai tifosi, l’attaccante egiziano ha dichiarato: “Questo club sarà sempre casa mia”, chiudendo un capitolo che lo ha consacrato come una leggenda dei Reds.

Arrivato nel 2017 dalla Roma, Salah ha scritto pagine indelebili della storia del Liverpool: oltre 255 gol in 435 partite, due titoli di Premier League, una Champions League, numerosi record personali e una costante presenza tra i protagonisti del calcio mondiale. La sua velocità, il fiuto del gol e la personalità in campo lo hanno reso simbolo del club e idolo della tifoseria.

Nonostante la recente conferma del contratto, Salah, oggi 33enne, ha scelto di chiudere il rapporto con Anfield, cercando nuove sfide per la fase finale della sua carriera. Secondo le prime indiscrezioni di mercato, l’attaccante potrebbe trasferirsi in un campionato estero, con offerte provenienti dalla Saudi Pro League o da altri club di primo piano.

L’addio di Salah non è solo un colpo sul piano sportivo: la società dovrà fare i conti con un impatto economico significativo e con la sfida di sostituire un giocatore che ha rappresentato il cuore pulsante dell’attacco dei Reds per quasi un decennio.

I tifosi si preparano a salutare uno dei più grandi campioni della storia recente di Anfield, mentre il Liverpool comincia a pianificare il futuro senza la sua stella egiziana. La carriera di Salah al club inglese lascia dietro di sé una scia di gol, emozioni e ricordi indelebili, che difficilmente saranno dimenticati.