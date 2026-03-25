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Bastoni , migiorano le condizioni fisiche , il difensore verso il rientro
Bastoni , migiorano le condizioni fisiche , il difensore verso il rientro
Fine di un’era ad Anfield: Salah saluta il Liverpool

Bastoni , migiorano le condizioni fisiche , il difensore verso il rientro

Marzo 25, 2026
scritto daRedazione
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