Bastoni , migiorano le condizioni fisiche , il difensore verso il rientro

Coverciano, 25 marzo 2026 – Arrivano segnali incoraggianti dal ritiro della Nazionale italiana a Coverciano, dove il tecnico Gennaro Gattuso sta ultimando la preparazione per lo spareggio playoff contro l’Irlanda del Nord, valido per la qualificazione ai Mondiali 2026.

Tra i protagonisti più attesi c’è Alessandro Bastoni, il difensore dell’Inter fermato nelle ultime settimane da un problema alla caviglia. Dopo giorni di lavoro differenziato, Bastoni ha svolto oggi alcune esercitazioni con il gruppo, senza forzare ma mostrando chiari progressi. Lo staff medico e tecnico resta cauto, ma il centrale nerazzurro sembra avviato verso il pieno recupero e potrebbe essere disponibile già per la sfida di giovedì a Bergamo.

Il ritorno di Bastoni rappresenterebbe una notizia importante per la difesa azzurra, che potrà contare su maggiore solidità e compattezza in una gara decisiva. La sua presenza, anche se inizialmente a gara in corso, darà maggiore fiducia al reparto e consentirà a Gattuso di avere più opzioni tattiche.