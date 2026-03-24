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Coverciano, Gattuso alza la voce: “Niente alibi, questa Italia merita una gioia. Lo satdio di Bergamo lìho scleto io”
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Coverciano, Gattuso alza la voce: “Niente alibi, questa Italia merita una gioia. Lo satdio di Bergamo lìho scleto io”

Marzo 24, 2026
scritto daRedazione

COVERCIANO — Aspettando notizie sulle sulle condizioni fisiche di Bastoni, Tonali e Scamacca il tono di Gennaro Gattuso ct della Nazionale italiana è diretto, pochi giri di parole e un messaggio chiaro: vietato nascondersi.

Gattuso ha rivendicato la scelta di giocare a Bergamo dove con l’Italia aveva esordito contro l’Estonia: un 5-0 che al 46′ era 0-0.”Mentre andavamo negli spogliatoi ci applaudivano. Quello è uno stadio da 25/26mila persone, è un catino, speriamo di non aver sbagliato”.

Gennaro Gattuso, dal ritiro della Nazionale a Centro Tecnico Federale di Coverciano, scuote l’ambiente azzurro alla vigilia del delicatissimo playoff mondiale contro l’Irlanda del Nord.

“Non cerco alibi”, attacca il commissario tecnico, mettendo subito in chiaro il perimetro mentale dentro cui vuole tenere la squadra. Le assenze pesano — su tutte quella di Alessandro Bastoni e il forfait di Federico Chiesa — ma per Gattuso non possono diventare una giustificazione. “Dobbiamo pensare solo alla partita di giovedì. Serve serenità, ma anche convinzione”.

Il tecnico calabrese insiste soprattutto sull’aspetto psicologico. Dopo le delusioni degli ultimi anni, il rischio è che la pressione paralizzi il gruppo. “C’è tensione, è normale — ammette — ma dobbiamo trasformarla in energia positiva. Questo gruppo merita una gioia”.

Parole che suonano anche come una difesa decisa dei suoi uomini: “Non siamo degli scappati di casa”. Una frase che fotografa bene il clima attorno alla Nazionale, tra critiche e aspettative altissime.

Non è mancato un riferimento alle contestazioni dei tifosi avvenute nelle ultime ore proprio a Coverciano. Gattuso non usa mezzi termini: “Alcune cose che ho visto sono una vergogna. Questo è il momento di stare uniti, non di dividersi”.

Marzo 24, 2026
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