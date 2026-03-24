Lucas Pinheiro Braathen, il Brasile sogna sulla neve: una nuova era nello sci alpino

oDpo l’oro olimpico, Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato la prima Coppa del Mondo di sci alpino per il Brasile. Il successo arriva nella specialità del gigante, seconda sfera di cristallo della carriera dopo quella vinta in slalom nel 2023, quando gareggiava ancora per la Norvegia.
Nella gara odierna secondo posto per lo svizzero Loic Meillard, staccato di 58 centesimi, mentre terzo è proprio McGrath a 87 centesimi. Giornata difficile per gli italiani: Alex Vinatzer chiude diciannovesimo (+3.20), mentre Giovanni Franzoni è ventunesimo (+3.49).
foto : FISI