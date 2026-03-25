Uefa Coppa del Mondo 2026, i playoff. Giovedì Italia-Irlanda del Nord

Il percorso verso la Coppa del Mondo FIFA 2026 è stato definito per le 16 nazioni UEFA coinvolte nei Play-off europei, con quattro posti disponibili da assegnare attraverso quattro percorsi.

L’Italia ospita l’Irlanda del Nord e il Galles accoglie la Bosnia-Erzegovina nel percorso A, mentre nel percorso B l’Ucraina affronta la Svezia e la Polonia sfida l’Albania.

La Turchia affronta la Romania e la Slovacchia il Kosovo nel percorso C, mentre la Danimarca incontra la Macedonia del Nord nel percorso D, dove la Repubblica Ceca affronta l’Irlanda.

Il sorteggio presso la sede della FIFA a Zurigo ha anche determinato quale delle vincitrici delle semifinali avrà il vantaggio di giocare in casa se raggiungerà la finale.

Le semifinali sono in programma giovedì 26 marzo, mentre le finali si disputeranno martedì 31 marzo.

Gruppo A

Italia – Irlanda del Nord

Galles – Bosnia-Erzegovina

Finale: Galles/Bosnia-Erzegovina – Italia/Irlanda del Nord

Gruppo B

Ucraina – Svezia

Polonia – Albania

Finale: Ucraina/Svezia – Polonia/Albania

Gruppo C

Turchia – Romania

Slovacchia – Kosovo

Finale: Slovacchia/Kosovo – Turchia/Romania

Gruppo D

Danimarca – Macedonia del Nord

Cechia – Irlanda

Finale: Cechia/Irlanda – Danimarca/Macedonia del Nord

Gli spareggi europei sono composti dalle 12 seconde classificate dei gironi e dalle quattro squadre della UEFA Nations League con il miglior piazzamento tra quelle non qualificate tra le prime due nei gruppi delle qualificazioni.

Le 16 squadre partecipanti sono state sorteggiate in quattro percorsi, ciascuno composto da quattro squadre. Ogni percorso è composto da due accoppiamenti di semifinale tra una squadra testa di serie e una non testa di serie. All’interno di ciascun percorso, le squadre disputeranno semifinali a partita singola, con le vincitrici delle semifinali che accederanno alle finali a partita singola per determinare le quattro rappresentanti finali della UEFA ai Mondiali, che si svolgeranno in 16 splendide città ospitanti da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio 2026.