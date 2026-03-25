Trofeo di Judo Peter Pan: domenica 29 marzo la 23esima edizione

Al motto “Io combatto per te che lotti” 250 piccoli judoka combattono sul tatami per sostenere i coetanei in lotta con la malattia oncologica

Roma, 23 marzo 2025 – Tutto pronto per il 23° “Trofeo Peter Pan”. Domenica 29 marzo la “Scuola Judo Tomita” accoglierà circa 250 piccoli judoka, pronti a sfidarsi sul tatami al motto solidale “Io combatto per te che lotti”. L’appuntamento è dalle ore 8:30 alle ore 13:00 presso il PalaLuiss – Via Martino Longhi – che ha rinnovato la concessione gratuita dei suoi spazi.

Provenienti da dieci società di judo di tutta Italia, i circa 250 piccoli judoka, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, parteciperanno a quello che ormai è diventato un incontro immancabile della Capitale con lo sport solidale ed inclusivo, promosso dalla Scuola Judo Tomita, con il patrocinio della Regione Lazio e dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, che sarà presente nella persona dell’Assessore Alessandro Onorato. Inoltre, verso le 10.30, ci sarà l’esibizione degli atleti del Centro Sportivo Carabinieri grazie alla sensibilità del Maestro Luigi Guido che premierà i bambini insieme al campione olimpico di Sidney 2000 Pino Maddaloni.

Lo spirito dell’evento, che in questi 23 anni ha visto la partecipazione di oltre 6500 bambini, ha poco a che fare con l’agonismo e molto con la solidarietà: i partecipanti, che includono anche atleti con disabilità, combatteranno per aiutare i loro amici che vivono un momento di fragilità nella malattia, quei bambini e ragazzi colpiti dal cancro che lottano ogni giorno per la propria vita. In particolare, quelli che, insieme alle loro famiglie, soggiornano nelle case dell’Associazione Peter Pan ODV che offre loro gratuitamente accoglienza e assistenza durante la permanenza nella Capitale per le cure presso gli ospedali romani. I contributi messi a disposizione dalle dieci scuole di judo partecipanti saranno devoluti all’associazione. Info: www.peterpanodv.it

“La manifestazione ha lo scopo proprio di favorire e diffondere la cultura della solidarietà attraverso lo sport come canale di veicolazione di sani principi da insegnare ai bambini e come tutti gli sport dovrebbero fare, ma che spesso, oggi, cedono il passo all’agonismo esasperato. Amicizia e stima, passione e impegno, lealtà e rispetto per il prossimo: questa è la via da percorrere che deve passare necessariamente per il buon esempio”. Questa è anche l’essenza stessa della disciplina del Judo praticata dei maestri Fabio La Malfa e Alessandro Possagno, instancabili organizzatori del Trofeo Peter Pan nel quale, fin dall’inizio hanno impresso la cifra della solidarietà. In tanti contribuiscono alla riuscita di questa festa dello sport solidale coinvolgendo tutti gli attori in campo. Gli arbitri e i presidenti di giuria sono convocati dal comitato regionale della FIJLKAM grazie al sostegno del presidente Gianluca Ricciotti, che crede nell’alto valore sociale oltre che sportivo di questi eventi. Lo CSEN, grazie alla sensibilità del Maestro Franco Penna, metterà a disposizione gratuitamente i tatami e tutto il materiale tecnico di gara. La presenza del presidente regionale del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Giuseppe Andreana confermano lo spirito inclusivo dell’evento.

Peter Pan 2023

La solidarietà, come lo sport, si impara da piccoli e questo Trofeo della Scuola Tomita, che non allena soltanto il corpo, ma anche lo spirito, ne è la tangibile dimostrazione – dichiara convinta Marisa Barracano Fasanelli, fondatrice e Presidente Onorario dell’Associazione Peter Pan ODV, che, come ogni anno, darà inizio alla competizione.