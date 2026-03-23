Arrampicata Sportiva: Dal Zotto e Savatore trionfano nella tappa di Coppa Italia Boulder

SALVATORE E GIACANI SOLLEVANO IL TROFEO DI CIRCUITO

È andata in scena al Crazy Center di Prato la spettacolare tappa finale del circuito di Coppa Italia Boulder.

La tracciatura dei blocchi, impostata dal team di tracciatori FASI capitanati da Igor Simoni, ha portato a un notevole impegno fisico e mentale degli atleti, in tutte le fasi di gara.

Durante le qualifiche maschili è stato subito evidente il tasso di complessità dei tracciati proposti: solo i primi due classificati sono riusciti a chiudere tutti e 5 i blocchi. Niccolò Antony Salvatore (Fiamme Rosse) ha realizzato 4 top flash su 5 e Nicolo Sacripanti (The Change SSD) 2 top flash su 5. Si è piazzato in terza posizione Giovanni Bagnoli (Crazy Center), sostenuto dal tifo di casa, con 4 top (di cui 2 flash) e 1 zona.

Nelle qualifiche femminili solo le quattro atlete in testa alla classifica hanno risolto tutti e 5 i blocchi: Irina Daziano (InOut) e Stella Giacani (Fiamme Gialle) hanno condiviso la prima posizione, mentre in terza piazza si sono piazzate Federica Papetti (Rock Brescia) e Giulia Rosa (Ragni di Lecco).

Le semifinali si sono rivelate tecniche, strategiche e complesse, giocate sulla lotta punto a punto fra i vari atleti. Sul fronte maschile Niccolò Antony Salvatore ha bissato il primo posto delle qualifiche, essendo stato l’unico a portarsi a casa il secondo blocco. Coi suoi 3 top ha tenuto la testa della classifica, seguito dal fratello Mattia Salvatore (Gollum Climbing Academy) e da Giovanni Bagnoli (Crazy Center).

Nel comparto femminile si è posta in testa al gruppo la Giacani, con 3 top (di cui 2 flash) e 1 zona, seguita da Giulia Previtali (Climberg ASD), con 3 top e 1 zona. All’inseguimento Irina Daziano, Miriam Fogu (Arrampicata Libera) e Caterina Dal Zotto (We Rock).

La finale maschile è stata dominata da Niccolò Antony Salvatore, che ha affrontato ogni salita con concentrazione, capacità di lettura del blocco e grande sicurezza esecutiva, dimostrando notevole padronanza delle scelte tecniche e strategiche.

Ha suggellato la sua vittoria conquistando in modalità flash il quarto blocco, che era stato inafferrabile per tutti i suoi rivali. Sul secondo gradino del podio è salito un ottimo Giovanni Bagnoli, con 3 top, e sul terzo Mattia Salvatore, con 2 top e 2 zone. Niccolò, con questo ennesimo oro, dopo quello conquistato nella tappa di Cuneo e il quinto posto della prova di Mozzate, ha conquistato con indubbio merito anche il titolo di circuito.

Per Salvatore si tratta della seconda vittoria consecutiva della Coppa Italia assoluta, solo che quest’anno l’ha conseguita con la maglia del Gruppo Sportivo dei Vigli del Fuoco, nel suo primo anno da atleta professionista. Sul podio di circuito con lui sono saliti due atleti diciassettenni, che hanno dimostrato di essere in continua crescita, sia dal punto di vista tecnico che nell’approccio mentale: Giovanni Bagnoli, acclamato dal pubblico pratese, che ha conquistato l’argento, e il romano Tommaso Milanese, che ha fatto suo il bronzo.

Nella sfida fra le 8 specialiste dei blocchi approdate alla finale, è stata la ventiduenne trevigiana Caterina Dal Zotto ad aggiudicarsi la vittoria, con una grandissima prova di carattere, decisione e abilità tecnica. È stata infatti l’unica atleta che è riuscita a risolvere il quarto blocco, e con 3 top e 1 zona ha conquistato la sua prima, meritatissima, vittoria in Coppa Italia. Per la piazza d’onore si è disputato un appassionante testa a testa fra Irina Daziano e Stella Giacani. È stata la chiusana Daziano a conquistare l’argento, con 2 top e 2 zone (69,8 punti), mentre l’anconetana Giacani si è aggiudicata il bronzo con 2 top e 2 zone (68,6 punti). Poco dopo però ha dovuto salire due posizioni più in alto sul podio, per festeggiare la meritatissima vittoria del trofeo di circuito. Dopo l’oro a Cuneo e il bronzo a Mozzate ha nettamente confermato di rappresentare una delle certezze più luminose del parterre di atlete della scena agonistica nazionale.

Irina Daziano si è aggiudicata l’argento anche nel podio di circuito, grazie alla sua grinta e alle sue capacità tecnico-atletiche, confermando saldamente il suo ritorno nel giro delle migliori specialiste dei blocchi italiane.

Caterina Dal Zotto, che aveva collezionato dei buoni piazzamenti nelle tappe precedenti, con l’oro odierno è riuscita anche a guadagnarsi il terzo gradino del podio assoluto di circuito.

Si è proceduto infine alla premiazione del circuito a squadre: bronzo per la Star Wall Climbing Roma, argento per il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle e oro per il Crazy Center di Prato.

A premiare i protagonisti di questa giornata di competizioni sono intervenuti il referente del CONI di Prato, Massimo Taiti, il Presidente FASI, Davide Battistella, il DT delle squadre Nazionali, Davide Manzoni, e la Presidentessa del Comitato regionale Toscana della FASI, Lisa Pellegrini.

Un grazie speciale va proprio a Lisa Pellegrini e Cristiano Ticci, padroni di casa del Crazy Center, per aver ospitato con un’ottima organizzazione questa importante tappa di Coppa.

_________________________________________________________________________

Le dichiarazioni:

Niccolò Antony Salvatore: “Oggi mi sentivo fisicamente molto bene, e anche per questo diciamo che mentalmente è stata un po’ più difficile, soprattutto in finale. Perché partire per ultimo lo soffro sempre un po’. E come ho gestito mentalmente la gara è la cosa di cui vado più fiero oggi, soprattutto dopo il piccolo problema che ho avuto al braccio – che per fortuna adesso non ha risentimenti -. Ho cercato di scalare senza pensarci, perché sennò sono sicuro che mi avrebbe limitato molto. Il mio desiderio principale per quest’anno è di tornare a gareggiare in Coppa del Mondo: mi sento in forma e spero di andare e fare del mio meglio. Ringrazio i miei allenatori e il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco che mi permettono di fare della mia passione il mio lavoro.”

Caterina Dal Zotto: “Sicuramente negli ultimi due anni, dalla prima finale a Bressanone, sono cresciuta sia fisicamente che mentalmente. Ho assunto un po’ di consapevolezza sulle mie capacità e su quello che posso fare. Oggi ho scalato libera, volendo fare questi top. E questo è il risultato. Grazie al mio allenatore Riccardo e a tutte le figure che mi stanno accanto, grazie mamma e papà.

Fisicamente stavo molto bene, mentalmente ho preso questa gara come se fosse un allenamento, in vista dei Trials della prossima settimana, in cui spero di fare del mio meglio.”

Stella Giacani: “Questa vittoria per me è molto importante perché rappresenta il raggiungimento di uno degli obiettivi che io e il mio allenatore ci eravamo prefissati per questa stagione. Ci sono stati grandi progressi in questi anni, ma sono anche consapevole del grande lavoro che c’è stato dietro, per questo non do nulla per scontato. Ora mi piacerebbe godermi questa vittoria e non vedo l’ora di mettermi in gioco nelle prossime sfide più motivata che mai!”

Cristiano Ticci e Lisa Pellegrini del Crazy Center di Prato: “È stata una due giorni avvincente, di grandissimo livello, con un’ampia partecipazione di pubblico. Una manifestazione che per noi si è conclusa nel migliore dei modi, con la vittoria della medaglia d’oro nel circuito a squadre, e con il secondo posto di tappa e assoluto per il nostro Giovanni Bagnoli nella competizione maschile. Un sentito grazie va a tutti i nostri ragazzi, Federica Mabboni, Simone Mabboni ed Emiliano Zingrini, alla Federazione, ai dipendenti del Crazy Center che hanno reso possibile un evento di tale portata, e a tutti coloro che ci sono sempre al fianco”.

Davide Battistella, Presidente F.A.S.I.: “Si conclude il circuito di Coppa Italia, un circuito di alto profilo e molto combattuto. Gare molto belle, ottimamente tracciate, un’ottima partecipazione di pubblico. Come Federazione siamo molto molto soddisfatti e ringraziamo le ASD che ci hanno supportato in questo percorso, che hanno ospitato le competizioni.

Questo weekend si terrà al Centro Tecnico Federale di Arco un trial di selezione per le gare internazionali, dopodiché partirà la stagione agonistica internazionale e siamo fiduciosi che arrivino bei risultati, i ragazzi sono in forma. Il lavoro che viene svolto proprio sul Boulder, ad Arco, con i tecnici nazionali, coordinati dalla direzione tecnica di Davide Manzoni, è molto intenso, molto proficuo, e sono convinto che darà i suoi frutti. Un grande in bocca al lupo ai nostri atleti.”