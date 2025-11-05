Dopo il successo di Novak. Nella mente di Djokovic,”libro di sport dell’anno” secondo The Times, Mark Hodgkinson torna in libreria con la prima biografia dettagliata ed esaustiva del talento di Murcia

Con una preziosa introduzione scritta da Garbiñe Muguruza, vincitrice di Wimbledon e del Roland Garros «Il libro che ti porta nel mondo interiore di Alcaraz»

The New York Times L’ascesa di un fenomeno alla vetta del tennis mondiale

Mark Hodgkinson

Carlos Alcaraz

L’uomo dietro il sorriso

In libreria a partire dal 4 novembre

Pagine: 288 | Prezzo: 19,90

«Per un po’, incluso il periodo in cui vinceva i primi titoli del Grande Slam diventando il più giovane numero 1 della storia del tennis, Alcaraz ha vissuto con la sua famiglia sopra un negozio di kebab. Ora non più. Il negozio di kebab ha chiuso ed è stato sostituito da un ristorante di sushi».

IL LIBRO

El Palmar, Murcia, anni Duemila – Nel cuore della provincia spagnola, tra palme e aranceti, un bambino di nome Carlos Alcaraz impugna per la prima volta una racchetta troppo grande per lui. È appena nata una leggenda. Questo libro ci conduce per la prima volta dietro le quinte della vita di Carlos Alcaraz, svelando il percorso di un talento puro, forgiato dall’umiltà familiare, dalla passione travolgente e da una mentalità rivoluzionaria. Tra allenamenti creativi, sacrifici e il sostegno di una comunità autentica, Alcaraz ridefinisce i confini dello sport: il suo sorriso, la gioia di giocare e la resilienza psicologica diventano armi vincenti, capaci di ispirare una nuova generazione di tifosi e giovani sognatori. Cresciuto sopra un negozio di kebab, Carlos ha tratto dall’umiltà delle sue origini la forza che lo ha spinto verso i grandi palcoscenici mondiali; questa è molto più di una storia sportiva, è un viaggio nell’anima di un campione che trasforma il tennis in arte, equilibrio ed emozione.

L’AUTORE

Mark Hodgkinson, è noto per le sue biografie di Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray e Serena Williams. Il suo Novak. Nella mente di Djokovic (Limina, 2025) ha vinto il premio di libro dell’anno ai quotatissimi Charles Tyrwhitt Sports Book Awards del 2025 ed è stato nominato “libro di sport dell’anno” dal Times. Ex corrispondente di tennis per il Daily Telegraph, ha scritto articoli per conto di Boris Becker, Martina Navratilova, Björn Borg e Pete Sampras, oltre ad aver collaborato in prima persona alla stesura di libri firmati da numerosi celebri atleti e attori