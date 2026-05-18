Trionfo Frosinone: è promozione in Serie A! Il Club Gialloblù riscrive la Storia. La festa con le foto Antonio Fraioli

Il calcio italiano accoglie un nuovo capitolo di festa: il Frosinone Calcio conquista la promozione in Serie BAal termine di una stagione intensa, combattuta e ricca di emozioni. Un traguardo costruito con determinazione, solidità e una crescita costante che ha permesso alla squadra gialloblù di imporsi nel momento decisivo del campionato.

La promozione arriva dopo mesi di lavoro impeccabile, in cui il Frosinone ha dimostrato grande equilibrio tra fase offensiva e difensiva, mantenendo alta la competitività anche nei momenti più delicati della stagione. Decisivi gli scontri diretti e la capacità del gruppo di restare compatto nei momenti chiave.

Sugli spalti e in città è esplosa subito la festa: cori, bandiere e un entusiasmo incontenibile hanno accompagnato il ritorno tra i cadetti, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in questa nuova avventur, poi la grande Festa organizzata con tutti i tifosi , in testa il Presidente Stirpe. (foto di Antonio Fraioli)

Per il club si apre ora una nuova sfida: confermarsi in un campionato più competitivo e continuare un percorso di crescita che ha già riportato entusiasmo e ambizione in tutto l’ambiente gialloblù.