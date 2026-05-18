Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Bolelli e Vavassori campioni a Roma: impresa azzurra storia al Foro Italico Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A, notte di fuoco per la salvezza: Lecce al 95’, Cremonese viva, Cagliari in paradiso
Trionfo Frosinone: è promozione in Serie A! Il Club Gialloblù riscrive la Storia. La festa con le foto Antonio Fraioli

Trionfo Frosinone: è promozione in Serie A! Il Club Gialloblù riscrive la Storia. La festa con le foto Antonio Fraioli

Maggio 18, 2026
scritto daRedazione

Il calcio italiano accoglie un nuovo capitolo di festa: il Frosinone Calcio conquista la promozione in Serie BAal termine di una stagione intensa, combattuta e ricca di emozioni. Un traguardo costruito con determinazione, solidità e una crescita costante che ha permesso alla squadra gialloblù di imporsi nel momento decisivo del campionato.

La promozione arriva dopo mesi di lavoro impeccabile, in cui il Frosinone ha dimostrato grande equilibrio tra fase offensiva e difensiva, mantenendo alta la competitività anche nei momenti più delicati della stagione. Decisivi gli scontri diretti e la capacità del gruppo di restare compatto nei momenti chiave.

Sugli spalti e in città è esplosa subito la festa: cori, bandiere e un entusiasmo incontenibile hanno accompagnato il ritorno tra i cadetti, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in questa nuova avventur, poi la grande Festa organizzata con tutti i tifosi , in testa il Presidente Stirpe. (foto di Antonio Fraioli)

Per il club si apre ora una nuova sfida: confermarsi in un campionato più competitivo e continuare un percorso di crescita che ha già riportato entusiasmo e ambizione in tutto l’ambiente gialloblù.

Maggio 18, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A, notte di fuoco per la salvezza: Lecce al 95’, Cremonese viva, Cagliari in paradiso

Maggio 18, 2026

Recommended for You

Playoff Serie B, il Monza resiste e rimonta: 2-2 show a Castellammare

Serie B . Catanzaro travolgente: 3-0 al Palermo, playoff Serie B sempre più vicini alla finale

Serir BKT – Frosinone – Mantova 5-0,. Promozione dei’Ciociari’ in Serie A. Le foto di Antonio Fraioli

Serie B, verdetti finali: festa Frosinone e Venezia, playoff per il Monza. Retrocedono Pescara, Spezia e Reggiana

Malagò incontra la Serie B: dialogo positivo e candidatura FIGC ancora in stand-by