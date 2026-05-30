Monza, ritorno in Serie A tra sofferenza e festa: Catanzaro beffato dal regolamento

Il Monza riconquista la Serie A al termine di una finale playoff ricca di emozioni e colpi di scena.

I brianzoli, forti del successo per 2-0 ottenuto nella gara d’andata, riescono a difendere il vantaggio complessivo nonostante la sconfitta subita davanti al proprio pubblico nel match di ritorno contro un Catanzaro combattivo e mai domo.

La formazione calabrese parte con grande determinazione e trova il vantaggio poco prima dell’intervallo grazie a un preciso colpo di testa di Felipe Jack sugli sviluppi di una punizione. Nella ripresa gli uomini guidati da Alberto Aquilani continuano a spingere alla ricerca dell’impresa e al 78′ trovano il raddoppio con Frosinini, che riporta perfettamente in equilibrio il doppio confronto.

Negli ultimi minuti la tensione sale alle stelle. Tra proteste, ammonizioni e momenti di nervosismo, il Monza riesce però a resistere agli assalti finali degli avversari. Con il punteggio complessivo fermo sul 2-2, a fare la differenza è il miglior piazzamento ottenuto dai biancorossi nella stagione regolare.

Al triplice fischio esplode la gioia della squadra allenata da Paolo Bianco, che completa il percorso di risalita tornando immediatamente nella massima serie dopo una sola stagione di assenza. Resta invece l’amarezza per il Catanzaro, autore di una prestazione coraggiosa e vicinissimo a una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso.

Il Monza festeggia così il ritorno nell’élite del calcio italiano, mentre il Catanzaro lascia i playoff con la consapevolezza di aver lottato fino all’ultimo secondo per inseguire un sogno sfumato soltanto per un dettaglio regolamentare.