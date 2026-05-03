Cagliari-Bologna, un punto che sa di attesa: Pisacane vede il traguardo, Italiano rimanda l’appuntamento con i tre punti

Un classico 0-0 di fine stagione. Di quelli che, a leggerli sul tabellino, raccontano poco, ma che pesati sulla bilancia della classifica valgono oro colato, specialmente per chi ha il traguardo della salvezza a un passo. Alla Unipol Domus finisce senza reti tra Cagliari e Bologna: una partita che non passerà alla storia per lo spettacolo, ma che mette un mattoncino forse decisivo sulle ambizioni sarde.

Sprechi rossoblù: il Cagliari ci prova, ma manca il killer instinct

Nonostante il ritmo da “ritiro precampionato”, è stata la squadra di Pisacane a mostrare i denti. Se il punteggio non si è schiodato, la colpa è soprattutto della mira: Nel primo tempo Deiola va in gol , annullato dalò direttore di gara. . Nella rirpesa è toccato a Ze Pedro mancare l’appuntamento con il gol, il portoghese servito in area a tui per tu con Pessina da una rovesciata acrobatica di Folorunsho.

Bologna a marce basse: i cambi di Italiano non pungono

Dall’altra parte, il Bologna è apparso con la testa già altrove. Nemmeno l’artiglieria pesante inserita da Italiano nella ripresa — con gli ingressi di Orsolini, Castro e del nuovo acquisto Rowe — è riuscita a scardinare la difesa sarda. L’ex Marsiglia ha provato a dare una scossa con qualche accelerazione, ma Caprile è rimasto quasi inoperoso, limitandosi all’ordinaria amministrazione.

Con questo punto, il Bologna sale a quota 49, blindando l’ottavo posto ma sentendo il fiato sul collo di Lazio e Sassuolo. Per il Cagliari, invece, i 37 punti (agganciata la Fiorentina) significano una cosa sola: +9 sulla Cremonese.

Il destino ora è nelle mani dei grigiorossi: se lunedì dovessero cadere contro la Lazio, la salvezza del Cagliari diventerebbe matematica grazie al vantaggio negli scontri diretti.

TABELLINO BOLOGNA-CAGLIARI

BOLOGNA-CAGLIARI 0-0

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; De Silvestri (85′ Zortea), Helland, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro, Sohm (46′ Rowe); Bernardeschi (78′ Ferguson), Odgaard (63′ Castro), Dominguez (63′ Orsolini). All. Italiano.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo (89′ Zappa), Gaetano, Deiola (41′ Sulemana), Obert; Esposito (73′ Mendy), Folorunsho. All. Pisacane.

Arbitro: Crezzini

Ammoniti: Adopo, Helland, Castro