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Il “fattore testa”: Giampaolo lancia la sfida alla Lazio
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Il “fattore testa”: Giampaolo lancia la sfida alla Lazio

Maggio 3, 2026
scritto daRedazione

Dimenticate i polmoni, mettete da parte i calcoli tattici. Per Marco Giampaolo, la salvezza non passa dai piedi, ma dalle tempie. Alla vigilia dell’incrocio delicatissimo contro la Lazio (domani, ore 18:30), il tecnico carica l’ambiente con un messaggio che risuona come un mantra: lucidità sopra ogni cosa

In un campionato che non fa sconti, la posta in palio è diventata pesantissima. Giampaolo lo sa e non accetta distrazioni:

L’analisi dell’avversario è lucida: la Lazio è una macchina oliata, una squadra che arriva con principi di gioco chiari e l’intento dichiarato di dominare il campo. Proprio per questo, il tecnico chiede ai suoi una prova di resistenza psicologica. Il nemico numero uno? Le amnesie dei primi minuti, quei cali di tensione che spesso hanno condannato la squadra in questa stagione.

“Il pubblico sarà fondamentale, ma tocca a noi trascinarlo”, ha concluso il tecnico. L’obiettivo è chiaro: trasformare la tensione in emozione, la paura in coraggio. Perché per vincere certe battaglie, prima ancora del pallone, bisogna saper governare il cuore.

Maggio 3, 2026
scritto daRedazione
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