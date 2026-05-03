Bologna -Cagliari , Italiano:” le coppe ci hanno tolto dieci punti”

Finisce con uno 0-0 che sa di sentenze diverse. Al Dall’Ara, Bologna e Cagliari si spartiscono un punto che muove la classifica, ma sposta drasticamente gli umori: da una parte il rimpianto per quello che poteva essere, dall’altra l’orgoglio di chi, partito per scommessa, sta per vincere la sua battaglia.

Il “J’accuse” di Italiano: troppi impegni, poca continuità

Vincenzo Italiano non usa giri di parole. Il tecnico dei felsinei mastica amaro: una vittoria avrebbe riaperto il discorso Europa, portando i rossoblù a un soffio dall’Atalanta. Invece, resta la fotografia di una stagione vissuta sulle montagne russe.

Il problema non è solo fisico, ma di abitudine: la gestione di quattro competizioni ha prosciugato le energie di una rosa non ancora tarata per l’ubiquità agonistica. Italiano lamenta la perdita del “fattore campo” e rimanda tutto a un faccia a faccia con la società. Il messaggio è chiaro: per sognare ancora servono innesti di qualità. Senza le fatiche europee, il Bologna del prossimo anno promette di essere una mina vagante.