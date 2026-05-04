L’Inter di Chivu e il decalogo di Marotta: Così è nata lasStella della provvidenza

Non è solo lo scudetto della ventunesima volta; è il trionfo del coraggio silenzioso. Mentre San Siro esplode nel boato che accompagna la vittoria sul Parma, il prato del Meazza diventa il palcoscenico di una doppia consacrazione: quella di Cristian Chivu, l’architetto dal caschetto d’oro, e quella di Beppe Marotta, l’uomo dei dieci scudetti che non smette mai di guardare al domani.

L’Uomo del Destino: Da “Traghettatore” a Leggenda

Pochi mesi fa, la scelta di affidare la panchina a un tecnico reduce dai successi in Primavera sembrava un azzardo da fine ciclo. Oggi, Cristian Chivu entra ufficialmente nel pantheon nerazzurro, rompendo un tabù che durava da 88 anni: vincere il titolo da allenatore dopo averlo fatto da giocatore.

“Io nella storia? Forse lo ero già prima, qualcosina ho vinto,” scherza il tecnico rumeno, con quella punta di ironia tipica di chi ha visto tutto. Ma dietro il sorriso c’è il dente avvelenato verso chi aveva già celebrato il funerale sportivo dell’Inter:

Marotta e il “Modello Chivu”: Fiducia a lungo termine

Se Chivu è l’anima della festa, Beppe Marotta ne è il garante istituzionale. Per il Presidente nerazzurro, questo titolo ha un sapore speciale: è il suo decimo personale, un numero che spaventa per continuità. Ma la notizia che fa tremare il mercato è la blindatura del tecnico: “Chivu starà all’Inter per molti anni.”

“Lo abbiamo scelto con coraggio,” spiega Marotta ai microfoni di DAZN, “ma avevamo le idee chiare. Cristian ha il DNA del vincente.” Una fiducia che chiude ogni porta a nomi altisonanti del mercato allenatori e apre ufficialmente l’era del “Chivismo”.