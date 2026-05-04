Zanetti commosso: “Chivu è un fratello, Lautaro l’anima di questa famiglia”

Se Piero Ausilio è l’architetto dietro le quinte, Javier Zanetti è il custode dell’identità nerazzurra. Nel bel mezzo della festa per il 21° scudetto, il vicepresidente dell’Inter ha affidato ai microfoni di Sky un messaggio pieno di emozione, puntando i riflettori sull’uomo della rinascita: Cristian Chivu.

Il riscatto del “Condottiero”

Per Zanetti, la vittoria ha un nome e un cognome precisi. Nonostante la concorrenza agguerrita di Milan e Napoli, il tecnico romeno è riuscito a compiere un capolavoro psicologico prima ancora che tattico.

Il vicepresidente ha poi sottolineato il merito principale di Chivu: aver restituito fiducia a un gruppo ferito. Dopo il finale amaro della scorsa stagione, non era scontato far sentire i giocatori di nuovo protagonisti. “È lui il nostro condottiero,” ha ribadito Pupi.

Lautaro: Il Capitano che scrive la storia

Non poteva mancare un pensiero per il trascinatore assoluto, l’uomo che incarna i valori del club: Lautaro Martinez. Per Zanetti, vedere il “Toro” alzare l’ennesimo trofeo è la chiusura di un cerchio iniziato anni fa in Argentina.”Quando lo abbiamo preso giovanissimo, ci aspettavamo questa crescita,” ricorda Zanetti.