Roma , Ranieri:”in qualche frangente i ragazzi sono stati idisciplinati”

Claudio Ranieri felice per la vittoria 3-2 contro il Porto che consentente ai giallorossi l’accesso agli ottavi di finale Europa League.

Il tecnico giallorosso si è arrabbiato molto, per sua stessa ammissione, negli spogliatoi con i giocatori della Roma, colpevoli di essere un po’ troppo per così dire “indisciplinati”. Intervenuto a Sky Ranieri, dopo aver esaltato il grande protagonista del match Dybala, ha dimostrato di non aver gradito l’atteggiamento della Roma per questo ha svelato quanto detto alla squadra: “Quando sono entrato negli spogliatoio io sono impazzito perché già quando prendo un gol divento pazzo, figuriamoci due. Quando vedo giocatori che vanno all’attacco, tutti quanti, dicevo loro “ma dove andate? Loro sono disperati provano ad accorciare a fare qualsiasi cosa. Siamo lì e se facciamo un altro gol lo facciamo, ma non rischiamo di prenderlo’. E infatti l’abbiamo preso. Sul 2-1 hanno preso anche un palo”.