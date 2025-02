Dybala superman, abbatte il Porto

Nel ritorno dei playoff di Europa League, la Roma batte in rimonta per 3-2 il Porto e si qualifica per gli ottavi.(Foto , Fraioli)

Una serata particolare all’Olimpico . L’ex Mourinho lo aveva sempre sostentuo:” c’è una Roma con Dynala , e un’altra senza Dybala” e per quello che la ‘Joya’ per quello che è roisucito a fare contro il Porto non si può che ricordare le affermazioni dello ‘Special On”. L’argentino è stato il vero mattatore del match , ribaltando il risultato di svatntaggio per i giallorossi con il gol messo a segno da Samu al 27 ‘ su errore in disimpegno di Svilar che sbaglia la misura del passaggio per Paredes, il tiro di Fabio Vieira viene respinto da Mancini, ma sugli sviluppi dell’azione la sfera dopo un rimpallo arriva a Samu che con una fantastica rovesciata acrobatica porta avanti il Porto. La classe è classe ,così Dybala emerge: al 35′ scambio al limite con Shomurodov , entra in area e di sinsitro pareggia; al 39’ scambia con Koné e sorprende il portiere avversario con un preciso sinistro sul primo palo. L’Olimpico esplode e prima dell’intervallo i padroni di casa sfiorano il tris: Diogo Costa è super sul colpo di testa di Mancini, poi Otavio mura due volte N’Dicka, la seconda proprio sulla linea di porta.

Nella rirpesa al 51′ Eustaquio si fa espellere per un manata a Paredes. Con il Porto in dieci la Roma insiste e sfiora il tris con Shomurodov , poi si vede annullare un gol per fuorigioco innescato dall’ennesima magia di Dybala. Il match è vivace e al 69′ la Roma: Diogo Costa, rilancia lungo nel rilancio che pesca Samu, N’Dicka non lo contiene la conclusione colpisce il palo. Dopo aver rischiato di subire il pareggio , all’83’ Pisilli raccoglie un cross di Angelino e mette a segno il 3-1. All’ultimo secondo del recupero l’autogol di Rensch non cambia le sorti del match: in Europa va avanti la Roma con pieno merito. Agli ottavi ora uja ta Athletic Bilbaio o, il derby con la lazio.

IL TABELLINO

ROMA-PORTO 3-2

Roma (3-4-2-1): Svilar 4.5; Celik 6 (48′ st Abdulhamid sv), Mancini 6.5, N’Dicka 5.5; El Shaarawy 6 (42′ st Rensch 5.5), Koné 6.5, Paredes 6.5, Angelino 7; Dybala 8 (42′ st Baldanzi sv), Pellegrini 6 (33′ st Pisilli 6.5); Shomurodov 6.5 (33′ st Soulé 6). A disp.: De Marzi, Gollini, Hummels, Nelsson, Sangare. All.: Ranieri 7

Porto (3-4-3): Diogo Costa 6; Djalò 6, Nehuen Perez 5, Otavio 6 (20′ st Rodrigo Mora 5); Joao Mario 5, Eustaquio 4, Varela 5,5 (37′ st Perez sv), Moura 5 (37′ st Namaso sv); Pepé 5 (12′ st Gonçalo Borges 5), Samu 7, Fabio Vieira 5.5 (37′ st William Gomes sv). A disp.: Claudio Ramos, Portugal, Marcano, Zaidu, Andre Franco, Gul, Ze Pedro. All.: Anselmi 5

Arbitro: Letexier (Francia)

Marcatori: 27′ Samu (P), 35′ e 39′ Dybala (R), 38′ st Pisilli (R), al 51′ st aut. Rensch (P)

Ammoniti: Otavio (P), Dybala (R), Nehuen Perez (P), Paredes (R), Perez (P), William Gomes (P)

Espulsi: Al 6′ st Eustaquio (P) per una manata a Paredes

Note: Al 41′ ammonito il tecnico del Porto Anselmi per proteste