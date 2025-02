Champions League – Atalanta – Club Brugge , le probabili formazioni

Domani sera (maretdì 18 febbraio ) ,Atalanta-Club Brugge è il ritorno dei playoff di Champions League.

La squadra di Gasperini, ha tante assenze causa infortuni. La Dea per accedere agli ottavi deve vincere almeno con due gol di scarto Nel match d’andata terminato 1-1 , con il calcio di rigore inesistente concesso dall’arbitro turco Maler. I belgi arrivano a Bergamo con due risultati su tre a favore. Calcio d’inizio alle ore 21, con diretta Sky.

LE ULTIME

Difficile per Mister Gasperini recuperare sia Lookman che Kolasinac, ma un miracolo può sempre accadere , almeno per entrambi non ha tempo pieno. Tra i belgi, recupero importante di Meijer.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

CLUB BRUGGE (4-5-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Talbi, Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis; Jutglà. All. Hayen.