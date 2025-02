Champions league: PSV-Juventus, le probabili formazioni

PSV – Juventus , gara di ritorno playoff Champions League.

I bianconeri sono in vantaggio di un gol (match di andata giocato a Torino terminato 2-1 a favore della Vecchia Signora , grazie ai gol di McKennie e Samuel Mbangula, con la rete del momentaneo pareggio firmato dall’ex Inter Ivan Perisic.

Tutto è ancora in gioco . La Juve è reduce dalla vittoria contro l’Inter che ha allungato la striscia di successi consecutivi a quattro mentre il PSV ha pareggiato 2-2 con l’Utrecht in casa, perdendo il primo posto in classifica. Il match sarà trasnesso dal Canale Tv – Prime Video , calcio d’inizio alle ore 21.

Di seguito tutto sul ritorno di Champions tra Juventus e PSV: dove vedere la partita e le probabili formazioni.

Le ultime

Nel PSV qualche cambio rispetto alla partita di andata; sulla destra può giocare Karsdorp mentre in attacco spazio a Bakayoko, confermato Perisic. Thiago Motta invece pensa a rilanciare dal primo minuto Cambiaso, rientrato dall’infortunio e subentrato con l’Inter. Dubbi a centrocampo, Koopmeiners e Thuram si contendono una maglia e anche davanti non mancano i ballottaggi. Kolo Muani con Yildiz in campo dal primo minuto.

Le probabili formazioni

PSV (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. All.Bosz.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.