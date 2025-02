Champions League ,domani in campo Juventus, Atalanta e Milan

La Champions League torna in campo per le partite valide per il ritorno dei playoff.

A partire da domani martedì 18 febbraio, fino a mercoledì 19 febbraio, andranno in scena le partite che decreteranno le altre squadre che entreranno nel tabellone degli ottavi.

In campo tre italiane: Juventus, Atalanta e Milan.

I biancoineri in trasferta contro il PSV (anadfata 2-1 a favore della Vecchia Signioa nel match giocato a Torino); L’Atalanta se la vedrà col Brugge (andatata in Belgio 1-1), infine il Milan giocherà a San Siro contro il Feyenoord (andata 1-0 a favore degli olandesi)

Questo il calendario completo e il palinsesto delle partite:

18 febbraio, ore 18:45 Milan-Feyenoord (Sky, NOW)

18 febbraio ore 21:00 Benfica-Monaco (Sky, NOW)

18 febbraio ore 21:00 Atalanta-Bruges (Sky, NOW)

18 febbraio ore 21:00 Bayern Monaco-Celtic (Sky, NOW)

19 febbraio, ore 18.45 – Borussia Dortmund-Sporting Lisbona (Sky, NOW)

19 febbraio, ore 21.00 – Real Madrid-Manchester City (Sky, NOW, Tv8)

19 febbraio, ore 21.00 – PSG-Brest(Sky, NOW)