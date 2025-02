Atalanta -Cagliari 0-0. I sardi portano via un punto da Bergamo

Un buon Cagliari impone all’Atalanta un pareggio , al Gewiss Stadoum finisce 0-0 nella 25^ giornata Serie A la Dea non è andata oltre lo 0-0 interno contro il Cagliari .

Dopo la gara in Champions League contro il Brugges , Gasperini si affida alle seconde linee che non sfondano la difesa dei sardi, ben messa in campo da Davide Nicola.. Poche le occasioni da gol nei novanta minuti, la più ghiotta capitata a Vlahovic a un minuto dalla fine. Per il Cagliari di Nicola un altro pareggio di prestigio in trasferta dopo quelli contro Juventus e Milan.

IL TABELLINO

ATALANTA-CAGLIARI 0-0

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Posch 5,5, Hien 6, Toloi 6; Cuadrado 5,5 (10′ st Palestra 5,5), Pasalic 6, Sulemana 5,5 (28′ st De Roon 6), Ruggeri 6; Samardzic 5 (1′ st De Ketelaere 6), Brescianini 6 (22′ st Ederson 6); Retegui 5 (10′ st Vlahovic 6). A disp.: Rui Patricio, Rossi, Bellanova, Djimsiti, Cassa, Del Lungo, Zappacosta. All.: Gasperini 5,5.

Cagliari (4-5-1): Caprile 6,5; Zappa 6,5, Mina 7, Luperto 6, Augello 6,5; Zortea 6, Adopo 6, Makombou 6, Deiola 6,5 (33′ st Marin sv), Felici 6 (22′ st Coman 6); Piccoli 5,5 (45′ st Pavoletti sv). A disp.: Auseklis, Sherri, Viola, Prati, Jankto, Palomino, Obert, Luvumbo, Mutandwa. All.: Nicola 6,5.

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Hien (A); Coman (C)