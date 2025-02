Vincenzo Italiano ha commentato così il successo del suo Bologna sul Torino: “Abbiamo avuto 5 minuti di blackout simili a quello col Verona, stavamo complicando la gara in modo pericoloso – ha detto a Dazn -. La reazione sul 2-1 è stata da squadra che non si è disunita. Abbiamo continuato a cercare di far male al Toro, con quello che avevamo provato e che ci ha permesso di vincere”.