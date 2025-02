Malagò:” omportante avere regole aggiornate e rigorose nel caslcio”

“Siamo chiamati a una nuova assunzione di responsabilità nel calcio e nel mondo dello sport parte lesa da questa minaccia”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, all’interno delle manifestazioni sportive. ” Ci sono necessità di una cooperazione attiva per contrastare ogni forma di violenza e illegalità – ha aggiunto.

Un aspetto fondamentale sollevato da Malagò è l`importanza di avere regole aggiornate e rigorose nel calcio. “Il mondo del calcio sta svolgendo bene la sua parte, aggiornando le regole vigenti per assicurare contesti di assoluta serenità”, ha affermato. Alcune delle iniziative intraprese dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) per migliorare la sicurezza negli stadi includono: Aggiornamento delle normative: Revisione delle regole per garantire la sicurezza. Prevenzione della violenza: Attività di sensibilizzazione per i tifosi. Collaborazioni con le forze dell`ordine: Implementazione di strategie di sicurezza.

Malagò ha anche evidenziato come “alcune criticità lo sport da solo non le può risolvere”, sottolineando la necessità di stadi moderni e tecnologici. Molti stadi, infatti, sono stati costruiti decenni fa e non sono stati adeguatamente ristrutturati per affrontare le sfide odierne, in particolare quelle legate alla sicurezza. Il Coni ha avviato collaborazioni con le forze dell`ordine e altre istituzioni per implementare strategie di prevenzione e intervento. Tali iniziative mirano a creare un ambiente più sicuro per i tifosi. È fondamentale educare le tifoserie e renderle consapevoli del loro ruolo nella creazione di uno sport più sano e sicuro.

Malagò ha anche sottolineato l`importanza della formazione e dell`informazione, evidenziando la necessità di educare non solo i dirigenti sportivi, ma anche i tifosi e i giovani atleti.

L`educazione alla legalità e al rispetto delle regole è un passo fondamentale per costruire un futuro migliore per il calcio e per lo sport in generale. In questo contesto, è necessario anche un rafforzamento delle leggi in materia di sicurezza pubblica durante gli eventi sportivi.