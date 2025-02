Palladino:”sulle decisioni arbitrali il protocolo va migliorato”

Raffaele Palladino ai microfoni Dazn ,non evita di sottolineare l’errore arbitrale sul vantaggio dell’Inter da calcio d’angolo:”C’è rammarico: non parlo spesso di arbitri. Ci siamo un po’ arrabbiati: non mi arrabbio con l’arbitro, ma con il protocollo. Se abbiamo uno strumento che deve aiutare gli arbitri a sbagliare meno, non si può non intervenire su un errore oggettivo, la palla è uscita di 20 centimetri. Sono cose determinanti, poi il protocollo dice che non può intervenire il Var: sono d’accordo che non possa intervenire su tutto, ma così non va bene altrimenti a fine partita ci troviamo sempre a discutere e usciamo arrabbiati. È vero che non abbiamo protestato, ma è quello che dico sempre ai miei ragazzi: gli arbitri vanno lasciati tranquilli di sbagliare. Può succedere che uno non vede, come sbaglio io o sbagliate voi o sbagliano i giocatori. Qui però è un errore oggettivo: il protocollo deve per forza cambiare, io non accetto che la palla esca di 30 centimetri e non si possa intervenire”.