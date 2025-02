Lecce – Bologna 0-0 con un super Skorupski

Nella ventiquattresima giornata di Serie A termina senza reti la sfida tra Lecce e Bologna, al Via del Mare finisce 0-0.

Nel prino tempo Lecce più vivo , Skorupski evita di capitolare , prima in uscita su Pietotti , sulla ribattuta con un piede alza in angolo la conclusione di Jean. La squadra di Italiano non brilla nella costruzione del gioco , De Silvestro da calcio d’angolo indirizza di testa tra le braccia di Falcone. Nella rirpesa più Lecce che Bologna , le occasioni non arrivfano per i salentini, nel finale quasi beffa per i ragazzi di Giampaolo: Dallinga va in gol di testa , Furnò annulla dopo il controllo Var. Gli emiliani salgono a 38 punti e agganciano nuovamente il Milan al settimo posto.

IL TABELLINO

Lecce-Bologna 0-0

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Guilbert 6.5, Baschirotto 6, Jean 6, Gallo 6.5; Ramadani 6,5 (dal 26’ st Pierret 6), Coulibaly 6, Helgason 6.5 (dal 36’ st Berisha sv); Pierotti 5.5 (dal 44’ st N’Dri sv), Morente 6 (dal 26’ st Karlsson 6), Krstovic 6. All. Giampaolo. A disp. Fruchtl, Samooja, Gabriel, Veiga, Scott, Sala, Kaba, Rafia, Burnete, Rebic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 6 (dall’11’ st Holm 6), Casale 65, Lucumi 5.5, Lykogiannis 5.5 (dal 38’ st Miranda sv); Freuler 6 (dal 38’ st Moro sv), Pobega 6.5; Ndoye 6, Fabbian 5.5 (dal 32’ st Dallinga sv), Dominguez 5.5 (dall’11’ st Cambiaghi 6); Castro 6. All. Italiano. A disp. Bagnolini, Ravaglia, Calabria, Erlic, Beukema, Aebischer, El Azzouzi, Pedrola.

Arbitro: Fourneau.

Marcatori: –

Ammoniti: Freuler (B), Pobega (B).