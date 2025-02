Il Monza cola a picco 5-1 contro la Lazio. Brianzoli sempre più fanalino di coda in classifica.

Allo stadio Olimpico la formazione di Baroni ha sbloccato il match al 31′ con un colpo di testa di Marusic su assist di Castellanos. Ad Ad inizio della rirpesa amcora Catsellanos in veste di assist-man serve a Pedro per il raddoppio al 57′. La terza rete è di Castellanos al 63′ Nel finale spazio anche per la doppietta ddi Pedro, il gol della bandiera per il Monza realizzato da Sensi su rigore il 5-1 lo firma la rete di Dele-Bashiru.

IL TABELLINO

LAZIO-MONZA 5-1

Lazio (4-2-3-1): Provedel 6; Marusic 7, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 6,5 (19′ st Lazzari 5,5); Guendouzi 6, Rovella 6,5; Isaksen 6,5 (19′ st Dele-Bashiru 6,5), Dia 6 (35′ Pedro 7), Zaccagni 7,5 (31′ st Tchaouna 6); Castellanos 8 (31′ st Noslin 6,5). A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Basic, Belahyane, Ibrahimovic. All.: Baroni 7.

Monza (4-3-2-1): Pizzignacco 5; Izzo 5,5, Lekovic 5,5, Palacios 5,5; Pereira 5, Urbanski 5 (15′ st Sensi 6), Bianco 5 (34′ st Zeroli sv), Ciurria 5 (15′ st Castrovilli 5); Martins 5 (32′ Kyriakopoulos 5), Mota 5 (34′ st Vignato sv); Ganvoula 5,5. A disp.: Mazza, Vailati, Brorsson, Carboni, Colombo, Forson, Petagna. All.: Bocchetti 5.

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 31′ Marusic (L), 12′ st Pedro (L), 18′ st Castellanos (L), 32′ st Pedro (L), 41′ st rig. Sensi (M), 43′ st Dele-Bashiru (L)

Ammoniti: nessuno

Foto di Antonio Fraioli