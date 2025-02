Patrick Vieira ha commentato così l’1-1 del suo Genoa conquistato contro il Torino. ” Nel secondo tempo sotto 1-0 c’è stata la noistra reazione , era importante continuare a premere – le parole del tecnico a Sky -. Sono contento per Pinamonti, che si impegna sempre tanto per la squadra. Credo che dobbiamo migliorare i primi tempi, oggi abbiamo provato a scendere in campo decisi, ma il Toro ha fatto una bella partita. Comunque il pareggio è meritato”.