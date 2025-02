Zanetti:” dobbiamo chiedere scusa ai tifosi”

L’Atalanta ha travolto 5-0 il Verona . Il tecbico scalogero Zanetti al ternone del match:” Eravamo partiti brnr , nei primi 20’ eravamo in partita. Dopo il primo gol però c’è stato un black out e abbiamo preso altri quattro gol in 25’ di follia. Dopo un risultato del genere dobbiamo solo chiedere scusa ai nostri tifosi, abbiamo fatto errori già commessi in passato e questa è una nostra colpa. In questo momento c’è un divario grosso con l’Atalanta”. Ora bisogna dimenticare in fretta: “Dobbiamo rimettere insieme i cocci e fare in modo che questa sconfitta non lasci strascichi. Questa squadra sa superare le difficoltà”.