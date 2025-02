Thiago Motta è soddisfatto della vittoria contro il Como : “Giocare con il Como oggi e qua non è facile. Non lo è stato per nessuno. È una squadra che gioca molto bene a calcio, una squadra che ti mette veramente in difficoltà e noi abbiamo fatto molto bene, siamo stati attenti” – così h spiegato il tecnico italo-brasiliano ai microfoni di Sky Sport .